Госдума об идее провести парад ВСУ на Красной площади: полный бред

Госдуме назвали «бредом» идею провести парад военнослужащих украинской армии в Москве на Красной площади. С таким заявлением выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Михаил Старшинов . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на «Ленту.ру»

«К сожалению, всегда находятся люди, которые обладают больным воображением. Это бред! Русский язык он же богатый, емкий. По-моему, это характеризует и того, кто говорит и что говорит», — заявил Старшинов.

Андрей Тетерук. Кроме того, парламентарий подчеркнул, что неоднократно слышал подобные заявления о «победоносной украинской армии». Провокационное заявление о том, что украинские войска после победы над российской армией проведут парад на Красной площади, сделал депутат Верховной рады

«Наши украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместно», — заявил Тетерук.

В 2014 году министр обороны Украины Валерия Гелетея заявил, что украинская армия проведет парад в «украинском Севастополе». 30 декабря 2016 года депутат Верховной рады, председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что украинская оборонная промышленность обошла российскую в изготовлении ракетного оружия.

В 2016 году занимавший на тот момент пост спикера Государственной думы Сергей Нарышкин заявил, что в случае военного конфликта со страной, военный потенциал которой сравним с украинским, боевые действия продолжались бы четыре дня и закончились бы победой российской армии.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума.