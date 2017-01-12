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Путин раскрыл секрет своей выносливости
Бывший глава Адыгеи Аслан Тхакушинов назвал президента России Владимира Путина «Perpetuum Mobile» (Вечный двигатель). В свою очередь, глава российского государства отметил, что выдерживать сложный рабочий ритм ему помогает дзюдо. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на стенограмму беседы встречи, опубликованной на сайте Кремля.
«Я вас называю — Perpetuum Mobile, то есть человек, который везде, все время. Это самбо, наверное, дзюдо?», —задал вопрос президенту Тхакушинов.
«Точно», — подтвердил предположение бывшего главы региона Путин.
Владимир Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо, которыми занимается с 11 лет. В 2006 году российский глава стал президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 – получил почетный диплом «Доктора в области дзюдо» южнокорейского университета Енин.
Владимир Путин 16 декабря 2016 года удержал, по его словам, японского премьер-министра Синдзо Абэ от выхода на татами. Во время наблюдения за схваткой спортсменов японский политик выразил желание «принять участие в схватке», однако Путин не позволил ему этого сделать, так как японец не занимается дзюдо.
Аслан Тхакушинов занимал должность главы Адыгеи с 13 декабря 2006 года по 12 января 2017 года.
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