Путин раскрыл способ выдержать нагрузку

Президент России Владимир Путин во время встречи с бывшим главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым признался, что занятия самбо и дзюдо помогают ему выдерживать высокий рабочий темп. Стенограмма беседы опубликована в четверг, 12 января, на сайте Кремля.

«Я вас называю — Perpetuum Mobile, то есть человек, который везде, все время», — сказал Тхакушинов, удивившись, как президенту удается справляться с такой нагрузкой. Он предположил: «Это самбо, наверное, дзюдо?».

«Точно», — подтвердил Путин.

16 декабря 2016 года президент России удержал своего японского коллегу Синдзо Абэ от выхода на татами. Лидеры двух стран наблюдали за показательными выступлениями спортсменов. Японец, который не занимается дзюдо, признался журналистам, что и сам готов был поучаствовать в схватке, однако Путин не дал ему это сделать. «Я держал его за руку», — подтвердил президент России.