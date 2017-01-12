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Поклонская снова надела прокурорский китель
В честь Дня работника прокуратуры, который отмечается 12 января, депутат Госдумы РФ и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала в Facebook свою фотографию за рабочим столом в белом парадном кителе прокурора, сообщают Рамблер/новости.
«Большая честь снова надеть парадный китель прокурора в честь профессионального праздника», - написала Поклонская.
В подписи к снимку депутат подчеркнула, что ей выпала большая честь стоять у истоков создания прокуратуры весной 2014 года.
«Отдельно в этот день хочу отметить сотрудников прокуратуры Республики Крым, которым хорошо известно, что такое служить во благо людей и Родины, несмотря ни на что», - написала Поклонская.
Также она поздравила с профессиональным праздником Генерального прокурора РФ Юрия Чайку и весь личный состав прокуратуры России.
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