Поклонская снова надела прокурорский китель

«Большая честь снова надеть парадный китель прокурора в честь профессионального праздника», - написала Поклонская.

В подписи к снимку депутат подчеркнула, что ей выпала большая честь стоять у истоков создания прокуратуры весной 2014 года.

«Отдельно в этот день хочу отметить сотрудников прокуратуры Республики Крым, которым хорошо известно, что такое служить во благо людей и Родины, несмотря ни на что», - написала Поклонская.