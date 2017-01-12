Шойгу анонсировал отказ России от ядерного оружия как фактора сдерживания

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в будущем высокоточное оружие сможет заменить ядерные вооружения и стать фактором стратегического сдерживания. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

По мнению министра, это снизит уровень напряженности в мире и укрепит доверие между странами. Шойгу пояснил, что имеет в виду корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами.

«К 2021 году более чем в четыре раза планируется повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных сил, что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания», - отметил глава Минобороны. Многие политики до сих пор делают ставку на ядерное оружие в качестве способа сдерживания. Например, новоизбранный президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной компании заявлял, что «было бы неплохо, если бы Япония, Южная Корея или Саудовская Аравия приобрели ядерное оружие».

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран: СССР, США, Великобритания, Франция и Китай. Эти государства обязались не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании.