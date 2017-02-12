У Исаакиевского собора в Петербурге идет крестный ход

Крестный ход с молитвенным пением к преподобному Исаакию Далматскому проходит в воскресенье у Исаакиевского собора в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова сообщала агентству, что 12 и 19 февраля, два воскресенья перед началом Великого поста в Санкт-Петербургской епархии благословили после божественной литургии провести крестные ходы вокруг Исаакиевского собора с молитвенным пением к преподобному Исаакию Далматскому.

Крестный ход в нынешнее воскресенье начался после литургии, которая собрала около 500 человек.

В митрополии подчеркивали, что "крестный ход — это не инструмент противостояния чему-то или кому-то, а способ сугубого молитвенного обращения к Богу". Участие в соборной молитве смогут принять все, кто придет в эти воскресные дни на утреннее богослужение, продолжением которого и станет крестный ход. Крестный ход вокруг храма не предполагает перекрытия движения, не влияет на транспортные потоки и не требует специальных согласований.

По словам Родомановой, Церковь не может говорить с противниками передачи собора на языке протестов и демонстраций. Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов подал заявку на проведение крестного хода от Казанского собора до Исаакиевского собора 11 февраля в поддержку решения городских властей о передаче храма РПЦ . Однако Санкт-Петербургская епархия не поддержала инициативу депутата. Противники передачи собора РПЦ планируют в воскресенье провести акцию протеста.

Власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.