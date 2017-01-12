Плановая ротация: Минобороны опровергло слухи о наращивании сил в Сирии

Россия продолжает сокращать свою группировку в Сирии, шесть бомбардировщиков Су-24 уже вернулись на свои базы. Об этом рассказал представитель Минобороны Игорь Конашенков, комментируя данные американских СМИ о наращивании Москвой своих сил.

Телеканал FoxNews ранее сообщил об "увеличении военного присутствия России в Сирии". Журналисты ссылались на американских чиновников, которые утверждали о переброске четырех Су-25 и группы контрактников.

Вывод войск продолжается

Игорь Конашенков отметил, что Минобороны продолжает выполнять поручение президента Владимира Путина о сокращении группировки в Сирии.

По словам генерала, шесть бомбардировщиков Су-24 уже перебазированы с авиабазы Хмеймим в Россию. В ближайшее время на родину вернутся другие самолеты, а также летчики и инженеры.

Кроме того, представитель военного ведомства напомнил, что из Средиземного моря на базу в Североморск уже выдвинулась ударная группа кораблей Северного флота. В нее, в частности, входит авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

"Кстати, Foxnews, как и практически все мировые СМИ, сообщал об этом в своих новостях", — отметил Конашенков.

При этом представитель Минобороны подтвердил данные о том, что в Сирию прибыли четыре штурмовика Су-24. По словам Конашенкова, это переброска самолетов произошла в "рамках плановой ротации".