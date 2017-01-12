В России введут курортный сбор

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов заявил, что если Госдума примет соответствующий закон, то курортный сбор в России будет введен с 2018 года. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RNS

«Это будет зависеть от принятия нормы. Я думаю, курортный сбор, скорее всего, со следующего года заработает, если будет принят… Мы создаем право регионам, а уже регионы будут решать, взимать или нет», — сказал Кузнецов.

На данный момент соответствующий законопроект внесен в правительство. По поручению президента РФ Владимира Путина, он должен быть внесен в Госдуму до 1 марта 2017 года.

Ранее сообщалось, что сбор может появиться в российских городах уже в 2017 году. Это станет действенной мерой для создания инфраструктуры уборки мусора. Размер сбора может составить 100–150 рублей с человека.