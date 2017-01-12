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Глава Пентагона: США и РФ могут возобновить сотрудничество в духе 1990-х
Фото: © AP Photo/ Alex Brandon
Глава Пентагона Эштон Картер не исключает, что США и Россия могут возобновить сотрудничество в духе 1990-х годов.
"Важно держать дверь открытой, работая с Россией там, где наши интересы совпадают или когда их можно сделать совпадающими. Как я говорил, было время после Холодной войны, когда Россия сотрудничала с США и другими странами, внося вклад в принципы международного порядка, а не подрывая их… Возможно, когда-нибудь этот дух возродится", — сказал Картер, выступая в Центре по международным и стратегическим исследованиям в Вашингтоне.
Он пояснил, что к таким успешным областям, в частности, относилась программа совместного уменьшения угрозы оружия массового поражения (так называемая программа Нанна – Лугара), в соответствии с которой США выделяли России внушительные средства на сокращение ядерных и других арсеналов. Критики программы отмечали, что значительная часть средств тратилась на заказы американским подрядчикам и консультантам, а американские специалисты в ходе инспекций могли получить доступ к секретной информации.
Картер уходит в отставку вместе с другими членами администрации президента США Барака Обама 20 января, когда в должность главы государства вступит Дональд Трамп. Уходящий министр известен своим двояким подходом по отношению к России, который он формулировал как "сильный и сбалансированный": с одной стороны, он предусматривал военное и иное сдерживание России, а с другой – сотрудничество в тех областях, где это выгодно интересам США.
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