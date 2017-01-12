Глава Пентагона: США и РФ могут возобновить сотрудничество в духе 1990-х

Глава Пентагона Эштон Картер не исключает, что США и Россия могут возобновить сотрудничество в духе 1990-х годов.

"Важно держать дверь открытой, работая с Россией там, где наши интересы совпадают или когда их можно сделать совпадающими. Как я говорил, было время после Холодной войны, когда Россия сотрудничала с США и другими странами, внося вклад в принципы международного порядка, а не подрывая их… Возможно, когда-нибудь этот дух возродится", — сказал Картер, выступая в Центре по международным и стратегическим исследованиям в Вашингтоне.

Он пояснил, что к таким успешным областям, в частности, относилась программа совместного уменьшения угрозы оружия массового поражения (так называемая программа Нанна – Лугара), в соответствии с которой США выделяли России внушительные средства на сокращение ядерных и других арсеналов. Критики программы отмечали, что значительная часть средств тратилась на заказы американским подрядчикам и консультантам, а американские специалисты в ходе инспекций могли получить доступ к секретной информации.