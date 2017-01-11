Тиллерсон уточнил условие признания Крыма российским

Вашингтон признает Крым частью России только в том случае, если будет подписано «более широкое» соглашение, которые учитывало бы интересы украинского народа. С таким заявлением выступил назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Единственный способ, при котором это возможно — это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать (присоединение Крыма – прим. Рамблер/новостей)», — заявил Тиллерсон.