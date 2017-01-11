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Тиллерсон уточнил условие признания Крыма российским
Вашингтон признает Крым частью России только в том случае, если будет подписано «более широкое» соглашение, которые учитывало бы интересы украинского народа. С таким заявлением выступил назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Единственный способ, при котором это возможно — это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать (присоединение Крыма – прим. Рамблер/новостей)», — заявил Тиллерсон.
Свое заявление Тиллерсон сделал в ходе слушаний в сенатском комитете по иностранным делам, отвечая на вопрос одного из сенаторов. Кроме того, Тиллерсон подчеркнул, что считает воссоединение Крыма с Россией незаконным. Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по результатам референдума. На голосовании более 95% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос с Крымом «закрыт окончательно».
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