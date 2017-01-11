Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Тиллерсон назвал условие признания Крыма российским
Руководство США при президенте Дональде Трампе может признать Крым российским при условии достижения устраивающего Украину решения по этому вопросу, заявил кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон. Его слова приводит ТАСС. Таким образом, он смягчил свое предыдущее высказывание на тему Крыма на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете Сената по международным отношениям. Тогда Тиллерсон заявил, что США следовало дать силовой ответ на действия России в Крыму.
Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. За возвращение региона на Родину проголосовали 96% жителей. Российские военные обеспечивали поддержание порядка во время проведения голосования на полуострове.
Оставить комментарий