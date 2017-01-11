Подаренную Путину квартиру передадут нуждающейся семье
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Подаренную Путину квартиру передадут нуждающейся семье

Стала известна судьба подаренной Путину квартиры
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Квартиру, которую президент группы компаний «Сапсан» Сергей Шмаков собирался подарить главе государства Владимиру Путину, передадут нуждающейся семье 12 января. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
«Полностью готовая к проживанию комфортная двухкомнатная квартира в жилом комплексе «Мелодия леса» 12 января станет домом для достойной семьи», — говорится в сообщении.
Ранее Шмаков вручил спортсмену из Белоруссии Андрею Фомочкину, который пронёс российский флаг на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, сертификат на квартиру. При этом бизнесмен также заявлял, что готов подарить квартиру и президенту России.
Однако Владимир Путин отказался принимать в подарок квартиру. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент будет рад, если квартиру подарят нуждающимся.
Владимир Политика
Владимир Путин Дмитрий Песков Андрей Фомочкин Сергей Шмаков
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