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Подаренную Путину квартиру передадут нуждающейся семье
Квартиру, которую президент группы компаний «Сапсан» Сергей Шмаков собирался подарить главе государства Владимиру Путину, передадут нуждающейся семье 12 января. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
«Полностью готовая к проживанию комфортная двухкомнатная квартира в жилом комплексе «Мелодия леса» 12 января станет домом для достойной семьи», — говорится в сообщении.
Ранее Шмаков вручил спортсмену из Белоруссии Андрею Фомочкину, который пронёс российский флаг на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, сертификат на квартиру. При этом бизнесмен также заявлял, что готов подарить квартиру и президенту России.
Однако Владимир Путин отказался принимать в подарок квартиру. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент будет рад, если квартиру подарят нуждающимся.
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