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Трамп признал участие России в кибератаках на США
За взломом сетевых структур Национального комитета демократов стоит Россия. Такое мнение высказал избранный президент США Дональд Трамп. Слова политика передают Рамблер/новости со ссылкой на C-SPAN.
«Что касается взлома, я думаю, это была Россия. Но нам нужно следить и за другими странами, в других странах тоже есть хакеры», — заявил Трамп.
Свое заявление республиканец сделал во время пресс-конференции, которая проходит в Нью-Йорке в «Трамп-тауэр». В своей речи Трамп подчеркнул, что за хакерскими атаками могли также стоять хакеры из Китая. Пресс-конференция республиканца началась на фоне скандала, связанного с публикацией рядом СМИ документов, якобы доказывающих наличие у спецслужб России компромата на политика. Дональд Трамп опроверг все подобные обвинения и заявил, что «Россия никогда не пыталась использовать какие-либо рычаги влияния» против него. Обвинения он связал с попыткой проигравших «оппонентов приуменьшить победу, распространяя фальшивую информацию». В июле 2016 на сайте WikiLeaks была выложена переписка членов Национального комитета Демократической партии (НКДП) США. Согласно этой переписке, сотрудники НКДП поддерживали кандидата Хиллари Клинтон, а не ее соперника Берни Сандерса, несмотря на то, что, по закону, должны были сохранять нейтралитет. Американские власти неоднократно обвиняли в похищении этой переписки Москву с целью повлиять на исход голосования и помочь республиканцу одержать победу. В Кремле все подобные обвинения отвергают. Дональд Трамп победил на выборах президента США 8 ноября 2016 года и вступит в должность 20 января 2017 года.
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