Трамп признал участие России в кибератаках на США

За взломом сетевых структур Национального комитета демократов стоит Россия. Такое мнение высказал избранный президент США Дональд Трамп . Слова политика передают Рамблер/новости со ссылкой на C-SPAN

«Что касается взлома, я думаю, это была Россия. Но нам нужно следить и за другими странами, в других странах тоже есть хакеры», — заявил Трамп.