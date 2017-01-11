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Тиллерсон: действия России в Крыму требовали силового ответа
Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на должность госсекретаря в формируемой администрации американский бизнесмен Рекс Тиллерсон заявил, что действия России в Крыму требовали «силового ответа». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Свое заявление будущий госсекретарь США сделал во время слушаний по утверждению своей кандидатуры в комитете Сената по иностранным делам. Отвечая на вопрос сенатора Бена Кардина, Тиллерсон отметил, что США должны были дать «пропорциональный силовой ответ». Политик подчеркнул, что, по его мнению, экономические санкции - это «сильный инструмент». Вашингтон ввел санкции против Москвы в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В список антироссийских ограничительных мер попали российские банки, компании, государственные служащие, а также был запрещен «экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым». Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по результатам референдума.
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