Глава Крыма: независимо от позиции Трампа Крым де-факто и де-юре является частью России
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Глава Крыма: независимо от позиции Трампа Крым де-факто и де-юре является частью России

Аксёнов: независимо от позиции Трампа Крым является частью РФ
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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что статус Крыма не зависит от позиции избранного президента США Дональда Трампа.
«Трудно сказать, как поведёт себя президент Дональд Трамп, но с этим запросом (общества) он в любом случае будет вынужден считаться. Поэтому надежда на перемены к лучшему есть. Но какую бы позицию ни занял Трамп, Крым де-факто и де-юре является частью России», - цитирует Аксёнова РИА Новости.
Также глава Крыма отметил, что победа Трампа свидетельствует о том, что в американском обществе есть запрос на улучшение отношений с Россией.
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Дональд Трамп Сергей Аксенов
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