Глава Крыма: независимо от позиции Трампа Крым де-факто и де-юре является частью России

«Трудно сказать, как поведёт себя президент Дональд Трамп, но с этим запросом (общества) он в любом случае будет вынужден считаться. Поэтому надежда на перемены к лучшему есть. Но какую бы позицию ни занял Трамп, Крым де-факто и де-юре является частью России», - цитирует Аксёнова РИА Новости.

Также глава Крыма отметил, что победа Трампа свидетельствует о том, что в американском обществе есть запрос на улучшение отношений с Россией.