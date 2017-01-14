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WP: Россия пригласила администрацию Трампа на переговоры по Сирии
Россия пригласила администрацию избранного президента США Дональда Трампа на переговоры по Сирии, которые пройдут 23 января в Астане, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Отмечается, что администрация действующего президента Барака Обамы была "демонстративно" исключена из списка участников.
Издание отмечает, что участие США в переговорах будет первым признаком расширения сотрудничества США и России.
По словам источника издания, администрация Трампа еще не приняла решения об участии в переговорах.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что США не получили официального приглашения на встречу в Астане, где представители России, Турции, Ирана и Сирии обсудят урегулирование сирийского кризиса.
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