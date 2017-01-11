Оксану Пушкину призвали заменить партнеров мужьями и женихами

При рассмотрении законопроекта об отмене уголовной ответственности за побои в семье Оксана Пушкина, которая является зампредом думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, привела статистику МВД , согласно которой в России ежегодно подвергаются насилию 600 тысяч женщин. «Каждую третью российскую женщину партнер избивает регулярно», — сказала она.

Толстой сделал замечание коллеге, отметив, что слово «партнеры» неуместно при обсуждении насилия в семье. Его поддержал депутат Виталий Милонов.

«У нас есть мужья, женихи, а также всякие непонятные формы — любовники, сожители. Это не партнеры, у нас в российском законодательстве нет такого понятия», — подчеркнул парламентарий.

Законопроект, автором которого является сенатор Елена Мизулина , был внесен на рассмотрение Госдумы в октябре прошлого года. Он предполагает перевод первого случая домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, при этом второй и последующий случаи домашнего насилия предлагается оставить уголовными преступлениями. В среду депутаты приняли его в первом чтении.