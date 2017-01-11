Жириновский предлагает сократить и изменить текст гимна России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить гимн Российской Федерации, при этом изменив его текст.

"Мне кажется, надо поправить. Шесть куплетов - получается очень долго, оставить три куплета и припев четвертым. Пусть комитет (Госдумы) по культуре этим займется", - сказал Жириновский, выступая на пленарном заседании.

По его утверждению, "содержание (гимна) также не самое лучшее". "Гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна. Там про страну вообще ни слова не сказано", - полагает главный либерал-демократ.