CNN: у России может быть компромат на Дональда Трампа

Переданные на прошлой неделе Дональду Трампу документы о вмешательстве России в президентские выборы в США включают, помимо прочего, утверждение, что российские разведчики заявляли о наличии у них компрометирующей Трампа информации, сообщает CNN со ссылкой на официальные источники.

Частично это утверждение основано на материалах отставного британского разведчика – ранее представленную им информацию в американской разведке считают достоверной.

ФБР изучает достоверность и точность этого утверждения.

Оно было включено в двухстраничное приложение, которое не являлось частью основного доклада о российских кибератаках.