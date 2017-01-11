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CNN: у России может быть компромат на Дональда Трампа
Переданные на прошлой неделе Дональду Трампу документы о вмешательстве России в президентские выборы в США включают, помимо прочего, утверждение, что российские разведчики заявляли о наличии у них компрометирующей Трампа информации, сообщает CNN со ссылкой на официальные источники.
Частично это утверждение основано на материалах отставного британского разведчика – ранее представленную им информацию в американской разведке считают достоверной.
ФБР изучает достоверность и точность этого утверждения.
Оно было включено в двухстраничное приложение, которое не являлось частью основного доклада о российских кибератаках.
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