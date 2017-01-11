В сенате США договорились считать Россию угрозой США и Европе

сенате США прошли слушания по вмешательству России в процесс американских выборов в ноябре 2016 года. Представители спецслужб рассказали сенаторам, что считают Москву причастной к кибератакам на серверы национального комитета Демократической партии , а также ряду других хакерских взломов. Американские разведчики даже заявили, что Россия занимается кибервзломами с 1990-х годов и планирует вмешаться в предстоящие выборы в Германии и Франции, а главная цель Кремля — «посеять сомнения» в американском обществе. Не обошлось и без упоминания телеканала RT, который «внёс вклад в общий подрыв веры в американскую демократическую систему». Не дожидаясь окончания слушаний, сенаторы внесли законопроект о новых санкциях против России.

«Россия предприняла враждебные действия против нашей демократической системы. Мы не можем оставить это без ответа», — начал своё выступление в конгрессе сенатор от штата Вирджиния Марк Уорнер . «Почему администрация Обамы не действовала решительней и раньше?» — возмутился он, так и не пояснив, откуда у него такая убеждённость в злонамеренности Москвы.

Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер также отметил, что не сомневается в причастности России к кибератакам, однако информация спецслужб так секретна, что он не может её озвучить. Об этом, по его словам, на открытом заседании говорить нельзя.

Тем не менее некоторые результаты расследования Клэппер всё-таки озвучил. По его словам, президент Путин лично дал указание «дискредитировать Клинтон и лишить её возможности стать президентом США». Как ему удалось в этом убедиться, сенаторы не поинтересовались.

Из прошлого века

Глава АНБ и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс сделал ещё более любопытные заявления. Согласно его данным, Россия занимается хакерскими атаками ещё с 1990-х годов.

«Навскидку с 90-х годов прошлого века», — заявил он конгрессменам.

Американские разведчики также отметили, что хакерская агрессия России направлена не только против США. Москва намеревается вмешаться в предстоящие европейские выборы. В частности, директора ФБР Джеймса Коми спросили, ожидает ли он, что Россия будет пытаться повлиять на предстоящие выборы в Германии и Франции.

«Да», — без тени сомнения ответил Коми.

Однако сенаторов всё-таки больше интересовали внутренние американские вопросы. Они поинтересовались у представителей спецслужб, были ли взломаны архивы Республиканской партии или кибератаке подверглись только серверы демократов.

Клэппер ответил, что ресурсы республиканской партии также пытались взломать.

Сенатор Рой Блант предположил, что серверы демократов были взломаны не в последнюю очередь из-за несоблюдения элементарных мер безопасности, например, очень простого пароля, который председатель предвыборной кампании Хиллари Клинтон н Джон Подеста выбрал для доступа в почтовый архив. «Пароль Подесты, кажется, был Password1», — напомнил он присутствующим.

Смелое предположение Бланта, по-видимому, не нашло понимание у других сенаторов и они перешли к излюбленной теме — обсуждению российской пропаганды.

Подрывая веру в систему

Американские разведчики отдельно отметили деятельность телеканала RT. Они подчеркнули, что считают вещание телеканала на аудиторию в США и Европе вредным явлением.

RT получил основную часть финансирования от российского правительства , которое и даёт каналу указания, отметил Клэппер. Он заявил, что RT «следует этим указаниям» и этим отличается от CNN.

«Такие СМИ, как телеканал RT, вносили свой вклад в общий подрыв веры в американскую демократическую систему», — заключил директор Национальной разведки США.

Как именно RT подрывает веру в американскую демократию, Клэппер также не уточнил.

От слов к делу

Пока одни сенаторы были заняты дискуссией, другие приступили к делу и внесли законопроект о новых антироссийских санкциях.

«Это подробный законопроект, который вводит дополнительные санкции против России за деятельность против американских интересов», — сообщил сенатор Бен Кардин

Кардин пояснил, что санкции затронут физических лиц, якобы ответственных за кибератаки против США. Кроме того, часть законопроекта касается «действий на Украине и в Грузии» и крымского вопроса, уточнил сенатор.

По его словам, санкции затронут энергетический сектор, а также будут включать отказ в визах и доступе к банковской системе ряду лиц. Беспрецедентная деградация

Ранее стало известно, что Министерство финансов США приняло решение о введении санкций в отношении пяти российских граждан. Комментируя эту информацию, в Кремле отметили, что второй срок президентства Барака Обамы стал периодом затянувшейся беспрецедентной деградации отношений Москвы с Вашингтоном, а введение новых антироссийских санкций США стало дополнительным шагом к такой «рукотворной деградации».

«В данном случае, наверное, результаты президентства Обамы — это внутреннее дело США, мы не хотели бы в это вмешиваться. Единственное, мы можем выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что именно на второй срок президентства господина Обамы, к сожалению, пришёлся период достаточно беспрецедентной и затянувшейся деградации наших двусторонних отношений», — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Москве оценивают итоги президентства действующего американского лидера.

Он добавил, что тем не менее Москва по-прежнему надеется в перспективе выйти на более позитивную траекторию выстраивания отношений с Америкой. Охота на ведьм

Отреагировали в Москве и на доклад американских спецслужб, основные положения которого обсуждали во вторник конгрессмены.

Мария Захарова. «Мне кажется, «русские хакеры» если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах», — написала в cвоём аккаунте в Facebook официальный представитель МИД России

В Кремле же отметили, что уже «серьёзно устали» от обвинений в хакерских атаках и добавили, что политика США по отношению к России с каждым днём всё больше напоминает «охоту на ведьм».

Политическое противостояние

Об усталости от деградации, только уже в отношении работы разведок США, говорят и некоторые американские политики.Так, экс-конгрессмен Рон Пол в беседе с RT заявил, что никаких свидетельств причастности России ко взлому в докладе спецслужбы так и не привели.

«Всё, что мы слышим от них, в большей или меньшей степени связано с политикой. И доклад — также результат большого политического противостояния», — подчеркнул Пол.

Экс-советник штаба Дональда Трампа Картер Пейдж заявил в интервью RT, что доклад разведки о «русских хакерах» — это попытка властей дискредитировать избранного президента в глазах избирателей.

Доказать нельзя поверить Бывший сотрудник «Думаю, что было оказано политическое давление, чтобы продвигать эти теории (о причастности России к кибератакам на США. — RT)», — заявил Пейдж.Бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку считает, что заявлениям США о якобы вмешательстве России в президентские выборы не стоит верить, поскольку разведка не представила никаких доказательств.

«Они должны доказать это. Они не могут просто обвинить и сказать американскому народу поверить им на слово», — сказал Кириаку RT.

По его мнению, спецслужбы США до сих пор не представили никаких свидетельств вины России, поскольку их просто нет.