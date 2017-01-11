Захарова отвела Обаме девять дней на разрушение мира

Мария Захарова. У администрации уходящего президента США Барака Обамы имеется на два дня больше для разрушения мира, чем имелось у Бога на его сотворение. Так отреагировала на намерение американских сенаторов ввести новые санкции против России официальный представитель МИД РФ

«Бог сотворил мир за семь дней. У Администрации Обамы на два дня больше, чтобы его разрушить», — написала она в Facebook.

Захарова охарактеризовала действия Вашингтона, включая новые санкции и вооружение сирийской оппозиции, как «совершенно бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики».

10 января ряд сенаторов-республиканцев и демократов внес законопроект о санкциях в отношении России из-за кибератак и ситуации на Украине и в Сирии. Документ, в частности, предусматривает введение ограничений за сотрудничество с силовыми структурами РФ, а также за поддержку хакеров. Кроме того, он ограничивает инвестиции в энергосектор России.

9 января Захарова пошутила на тему русских хакеров, которых, по версии Вашингтона, Москва привлекла для вмешательства в президентскую кампанию в США. «Мне кажется, "русские хакеры" если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг [президенту США Бараку] Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах"», — отметила она.

ФБР и 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ АНБ , в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США. В Москве подобные обвинения последовательно отрицали.