СМИ: советник Трампа провел разговор с послом РФ в день введения санкций

Ранее на регулярном брифинге в пятницу Спайсер сообщил, что соответствующий разговор состоялся 28 декабря. По его словам, стороны обсудили подготовку телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа после инаугурации, которая состоится 20 января.

Как сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Трампа, по его информации, вопрос "санкций не обсуждался".