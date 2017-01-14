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СМИ: советник Трампа провел разговор с послом РФ в день введения санкций
Фото: © РИА Новости. Михаил Воскресенский
Контакт между советником избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном и послом РФ в США Сергеем Кисляком состоялся 29 декабря, в день, когда действующая администрация США ввела пакет антироссийских санкций по обвинению во "вмешательстве в выборы", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя Трампа Шона Спайсера.
Ранее на регулярном брифинге в пятницу Спайсер сообщил, что соответствующий разговор состоялся 28 декабря. По его словам, стороны обсудили подготовку телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа после инаугурации, которая состоится 20 января.
Как сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Трампа, по его информации, вопрос "санкций не обсуждался".
США 29 декабря ввели санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив во "вмешательстве в выборы" и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США не предъявили. В опубликованном 6 января совместном докладе разведслужбы США вновь обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность.
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