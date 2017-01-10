Бывший вице-президент России: Порошенко разделит судьбу Саддама Хусейна

По указанию украинского президента Петра Порошенко погибло множество людей в Донбассе, его ждет судьба иракского лидера Саддама Хусейна, заявил единственный в истории России вице-президент, генерал-майор авиации Александр Руцкой . «Хусейна казнили за то, что он якобы применил химическое оружие, и погибли 200 курдов. А сколько погибло людей по указанию Порошенко? Он должен быть там же, где и Хусейн», – сказал Руцкой в интервью Захару Прилепину на телеканале «Царьград». По словам Руцкого, конфликт на Украине закончится тем, что Донбасс «станет самостоятельным», а само украинское государство «развалится». «Потому что никогда человек не простит гибель своих близких. А там массовое уничтожение людей», – сказал он.

Киев проводит на Востоке Украины «спецоперацию» для подавления протестного движения в Донбассе с середины апреля 2014 года. По данным ООН на начало декабря, жертвами конфликта стали более 9,7 тыс. человек, еще 22,8 тыс. получили ранения.