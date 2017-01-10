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Глава МИД Великобритании призвал перестать демонизировать Россию
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на встрече с американскими конгрессменами призвал отказаться от демонизации России. Его заявление приводит агентство Sputnik.
По словам Джонсона, в отношении Москвы Лондону и Вашингтону следует проводить стратегию "вовлечения и бдительности".
"Мы обратили внимание новой администрации и конгресса на то, что было бы безумием демонизировать Россию или загонять ее в угол", — заявил министр.
Борис Джонсон посетил с официальным визитом Нью-Йорк и Вашингтон, где провел ряд встреч с советниками Дональда Трампа и членами конгресса США.
Ранее глава британского внешнеполитического ведомства крайне резко высказывался о России. В частности, он обвинил Москву в причастности к обстрелу гуманитарного конвоя ООН в Алеппо, не предъявив никаких доказательств. Кроме того, Борис Джонсон призывал проводить демонстрации против политики России в Сирии у российского посольства в Лондоне. В Москве заявили, что подобные высказывания вызывают чувство стыда за главу Форин-офиса.
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