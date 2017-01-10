Глава МИД Великобритании призвал перестать демонизировать Россию

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на встрече с американскими конгрессменами призвал отказаться от демонизации России. Его заявление приводит агентство Sputnik.

По словам Джонсона, в отношении Москвы Лондону и Вашингтону следует проводить стратегию "вовлечения и бдительности".

"Мы обратили внимание новой администрации и конгресса на то, что было бы безумием демонизировать Россию или загонять ее в угол", — заявил министр.

Борис Джонсон посетил с официальным визитом Нью-Йорк и Вашингтон, где провел ряд встреч с советниками Дональда Трампа и членами конгресса США.