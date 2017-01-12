Захарова назвала внешнюю политику администрации Обамы «полным фиаско»

Внешняя политика администрации уходящего президента США Барака Обамы была провальной, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это полное фиаско», - заявила она в четверг на брифинге в Москве.

В Москве надеются, что новый президент США Дональд Трамп при отстаивании американских интересов будет придерживаться норм международного права, над которыми страны Запада в отношениях с Россией «просто издевались» последние несколько лет, добавила Захарова.