Захарова назвала внешнюю политику администрации Обамы «полным фиаско»
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Московский Комсомолец

Захарова назвала внешнюю политику администрации Обамы «полным фиаско»

«Это полное фиаско». Захарова подвела итог правлению Обамы
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Внешняя политика администрации уходящего президента США Барака Обамы была провальной, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это полное фиаско», - заявила она в четверг на брифинге в Москве.
В Москве надеются, что новый президент США Дональд Трамп при отстаивании американских интересов будет придерживаться норм международного права, над которыми страны Запада в отношениях с Россией «просто издевались» последние несколько лет, добавила Захарова.
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