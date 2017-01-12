Главное сейчас
-
Депутат Рады: украинская армия проведет парад на Красной площади
-
«Я вам слова не давал»: Порошенко нахамил одесскому чиновнику
-
Россиян предупредили о резком росте краж денег с банковских карт
-
В Госдуме нашли способ доказать миру принадлежность Крыма к РФ
-
Скандал с автохамом. Почему медики не пошли пешком к умирающему пациенту?
Главные события у вас в почте
Захарова назвала внешнюю политику администрации Обамы «полным фиаско»
Внешняя политика администрации уходящего президента США Барака Обамы была провальной, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это полное фиаско», - заявила она в четверг на брифинге в Москве.
В Москве надеются, что новый президент США Дональд Трамп при отстаивании американских интересов будет придерживаться норм международного права, над которыми страны Запада в отношениях с Россией «просто издевались» последние несколько лет, добавила Захарова.
Оставить комментарий