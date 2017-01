WikiLeaks опроверг сообщения СМИ о "компромате" на Трампа

Сайт WikiLeaks заявил, что появившиеся в СМИ предположения о том, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией об избранном президенте Дональде Трампе , не являются достоверными.

"35-страничный файл, опубликованный BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности", — говорится в сообщении, опубликованном на странице WikiLeaks в Twitter.

35 page PDF published by Buzzfeed on Trump is not an intelligence report. Style, facts & dates show no credibility.https://t.co/twa8pJMMtP

— WikiLeaks (@wikileaks) 11 января 2017 г.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но при этом точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет.

Как сообщил телеканал, данные предположения содержались в кратком обзоре из двух страниц, который был приложен к докладу спецслужб США. По словам чиновников, так называемые "агенты" из РФ обладают личной и финансовой информацией о Трампе. Как предполагает телеканал, часть этих сообщений основана на записях экс-сотрудника британской разведки, работу которого чиновники спецслужб США считают заслуживающей доверия. При этом CNN указал, что ФБР все еще проверяет достоверность этих предположений, которые в основном базируются на неких неназванных "российских источниках". Как отмечает телеканал, многие важные детали о самом Трампе из этих записок ФБР не подтвердило.

Позднее стало известно, что полную версию данных записей опубликовал информационный портал BuzzFeed.