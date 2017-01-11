Трамп прокомментировал информацию СМИ о якобы компроматах на него у России

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал сведения СМИ о том, что у России якобы есть на него компромат.

Об этом сообщает AFP.

«Поддельные новости — абсолютная политическая охота на ведьм», — написал Трамп в своём Twitter.

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Ранее CNN со ссылкой на сведения должностных лиц сообщило, что спецслужбы США передали Трампу информацию о якобы наличии у России компромата на него.