Трамп отреагировал на сообщения о собранном Россией на него компромате

Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на появление в СМИ новости о том, что Россия якобы собирала на него компромат.

«Ложные новости - абсолютная политическая охота на ведьм!» - написал Трамп в Twitter. В конце декабря он уже употреблял выражение «политическая охота на ведьм», комментируя обвинения действующей администрации Белого дома в адрес России в связи с кибератаками на политические институты США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неких американских чиновников сообщил, что спецслужбы информировали избранного президента об имеющихся у них подозрениях о том, что российские агенты располагают компрометирующими данными о нем.

При этом, как отмечал телеканал, точных подтверждений этих предположений, которые базируются в основном на неназванных «российских источниках», у разведсообщества нет.

Позднее сайт BuzzFeed опубликовал документ, на который ссылались спецслужбы. Отмечается, что он был подготовлен оппонентами Трампа по показаниям бывшего сотрудника разведки Великобритании и в нем имеются очевидные ошибки.