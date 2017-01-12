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В Минкомсвязи уточнили "закон Яровой"
Минкомсвязь разработала проект постановления правительства, уточняющий обязанности организаторов распространения информации по "закону Яровой". Согласно проекту, организаторы обмена информации обязаны хранить информацию о фактах обмена сообщениями один год, а содержание переписки -- до шести месяцев, сообщили "Ъ" в Минкомсвязи. Изменения вступают в силу 1 июля 2018 года. Сейчас метаданные об активности посетителей хранят шесть месяцев, содержание сообщений хранить не требуется.
Операторы связи по "закону Яровой" обязаны хранить метаданные в течение трех лет, а содержание переписки -- до шести месяцев, напомнили в министерстве. Требования к организаторам распространения информации мягче требований к операторам, констатируют в "Ростелекоме". Вероятно, это определяется особенностями требований правоохранительных органов к хранению информации в зависимости от ее вида и способа передачи, полагают в операторе.
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