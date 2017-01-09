Медведев утвердил новый порядок оплаты услуг ЖКХ

C 1 января 2017 года расходы на оплату услуг коммунальных ресурсов, которые граждане потребляют в многоквартирных домах, будут включаться в плату за содержание общего имущества. Соответствующий закон подписал российский глава кабинета министров Дмитрий Медведев . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт правительства России.

«Устанавливается, что такие расходы будут учитываться в размере нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных не позднее 1 июня 2017 года, и не должны их превышать, если другое не предусмотрено общим собранием собственников», — говорится в документе.

Помимо этого, глава правительства утвердил правила общественного жилищного контроля.