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Рогозин опубликовал фото «главного российского хакера»
Герой фильма Алексея Балабанова «Брат 2» Виктор Багров, которого сыграл актер Виктор Сухаруков, - это «главный российский хакер». По крайней мере, фото с такой подписью опубликовал в своем аккаунте в Twitter вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт политика в соцсети.
:))) pic.twitter.com/hieRPoLCIx— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 9 января 2017 г.
В подписи к кадру из кинофильма говорится, что киберпреступник был сфотографирован спецслужбами США и Украины во время его прилета на конференцию по новым компьютерным технологиям.
Багров внешне напоминает разыскиваемого сотрудниками американских правоохранительных органов российского хакера Евгения Богачева. Его обвиняют в многочисленных киберпреступлениях и хищении денежных средств.
9 января с шутками о «русских хакерах» выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. В своем аккаунте в Facebook дипломат заявила, что «русские хакеры» если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг (президенту США Бараку – Рамблер/новости) Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах».
6 января из рассекреченной части доклада ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности США стало известно, что, по версии американских спецслужб, президент России Владимир Путин 2016 году дал поручение российским хакерам начать кампанию по «подрыву веры общества в демократический процесс в США».
Также целями хакеров, как утверждается в докладе, был подрыв рейтинга кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В Москве подобные обвинения неоднократно называли «абсурдными».
На выборах президента США 8 ноября победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Политик вступит в должность 20 января 2017 года.
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