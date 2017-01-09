Рогозин опубликовал фото «главного российского хакера»

Герой фильма Алексея Балабанова «Брат 2» Виктор Багров, которого сыграл актер Виктор Сухаруков, - это «главный российский хакер». По крайней мере, фото с такой подписью опубликовал в своем аккаунте в Twitter вице-премьер России Дмитрий Рогозин . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт политика в соцсети.

В подписи к кадру из кинофильма говорится, что киберпреступник был сфотографирован спецслужбами США и Украины во время его прилета на конференцию по новым компьютерным технологиям.

Багров внешне напоминает разыскиваемого сотрудниками американских правоохранительных органов российского хакера Евгения Богачева . Его обвиняют в многочисленных киберпреступлениях и хищении денежных средств.

9 января с шутками о «русских хакерах» выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова . В своем аккаунте в Facebook дипломат заявила, что «русские хакеры» если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг (президенту США Бараку – Рамблер/новости) Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах».

Также целями хакеров, как утверждается в докладе, был подрыв рейтинга кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон . В Москве подобные обвинения неоднократно называли «абсурдными».