Рогозин назвал героя фильма «Брат 2» главным российским хакером

Вице-премьер Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter шуточное фото, на котором герой фильма «Брат 2» Виктор Багров в исполнении актера Виктора Сухорукова назван «главным российским хакером».

На снимке утверждается, что спецслужбы США и Украины сфотографировали киберпреступника в момент его прилета на конференцию по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ.

Виктор Багров в исполнении Сухорукова отдаленно напоминает российского хакера Евгения Богачева , разыскиваемого ФБР за многочисленные киберпреступления и хищения денежных средств.