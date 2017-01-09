Стало известно, кто будет представлять Москву на инаугурации Трампа

Москву на инаугурации президента США Дональда Трампа будет представлять посол России в США Сергей Кисляк , заявил в понедельник РИА Новости дипломатический источник.

"Никаких отклонений от протокола не предвидится. Мы исходим из того, то РФ на инаугурации Дональда Трампа будет представлять посол (Сергей Кисляк) как это принято на протяжении многих лет в США на мероприятиях подобного уровня",- сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, кто будет представлять РФ 20 января на церемонии инаугурации избранного президента США Трампа.