Тиллерсон заявил о хаосе в мире при отказе США от лидерства

Выдвинутый на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что только США способны объединить мир.

Цитаты из его заявления приводит The Washington Post.

По словам Тиллерсона США являются единственной сверхдержавой, которая способна поддерживать миропорядок.

Он также отметил, что страна готова сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом. Но добавил, что страна намерена отстаивать свои интересы и интересы своих союзников.