Что значат антироссийские выпады Тиллерсона

В американском сенате прошли слушания по кандидатуре Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря Соединённых Штатов. На эту должность бывшего руководителя крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil выдвинул Дональд Трамп . Эксперты называли Тиллерсона практически «ставленником Москвы» и очень близкой к Кремлю фигурой, однако в сенате бизнесмен не проявил дружелюбия по отношению к России. О неожиданных для многих высказываниях американского политика — в материале RT.

Смена вектора

До сегодняшних слушаний в сенате считалось, что Тиллерсон лояльно относится к России. Он неоднократно встречался с Владимиром Путиным , награждён российским орденом «Дружбы», в качестве главы ExxonMobil участвовал в нефтяных проектах в России. Однако, отвечая на вопросы сенаторов, Тиллерсон был не так дружелюбен.

По мнению Тиллерсона, Россия сегодня «представляет угрозу интересам США». Хотя в отстаивании собственных интересов её действия нельзя назвать непредсказуемыми. Также Тиллерсон отметил, что обеспокоенность союзников США по НАТО активизацией России на международной арене вполне оправдана. Особую тревогу, по его мнению, вызывают действия России на Украине и в Сирии.

Говоря о Крыме, Тиллерсон заявил, что Россия «захватила то, что ей не принадлежало». Американский политик при этом, видимо, не стал учитывать волеизъявление крымчан.

«Пока Россия добивалась уважения и места на мировой арене, своими недавними действиями она демонстрировала неуважение к американским интересам. Мы должны быть дальновидны в наших отношениях с Россией. Россия сегодня представляет угрозу, но не является непредсказуемой в продвижении своих интересов. Наши союзники по НАТО правы в том, что обеспокоены оживлением России», — заявил Тиллерсон.

Произошло это, по словам американского политика, из-за того, что предыдущие лидеры США не осознавали, что в Москве думают не так же, как в Вашингтоне. Кандидат на пост госсекретаря отметил, что США нужен открытый и честный диалог с Россией.

«Слова сами по себе не позволяют убрать неровности и порой спорную историю взаимоотношений между нашими странами. Но нам необходим открытый и искренний диалог с Россией в соответствие с её амбициями», — подчеркнул глава компании ExxonMobil.

Острые вопросы На вопрос сенаторов о санкциях против России, введённых в соответствии с законом Магнитского, Тиллерсон ответил, что поддерживает их. Также, считает бизнесмен, Россия должна выполнять и Минские договорённости. В этом он повторил стандартные заявления западных политиков, на которые в Москве не раз отвечали, что Россия не имеет отношения к конфликту на востоке Украины.

При этом, считает Тиллерсон, США должны сотрудничать с Россией по общим проблемам, среди которых угроза международного терроризма. Однако, добавил кандидат на пост госсекретаря, в вопросах, по которым у Москвы и Вашингтона разные взгляды, США должны жёстко отстаивать свои интересы и интересы своих союзников.

«Россия должна знать, что мы отвечаем за свои обязательства, и что она должна нести ответственность за свои действия», — указал Тиллерсон.

Сенаторы не обошли вниманием и вопрос о причастности России к кибератакам на компьютерные системы США. Тиллерсон заявил, что доверяет докладу американских спецслужб, которые заявляли о причастности России к кибератакам на сервера Демократической партии США

Однако на вопрос, причастен ли к кибератакам лично президент России Владимир Путин, как утверждали западные СМИ со ссылкой на «анонимные источники», Тиллерсон не смог дать утвердительного ответа. Он ответил, готов лишь допустить такую возможность.

Отметим, что на прошедших днём ранее в сенате слушаниях о вмешательстве в американские выборы представители разведсообщества Соединённых Штатов заявляли, что имеющаяся у них информация о кибератаках настолько секретна, что оглашать её на открытых слушаниях ни в коем случае нельзя. Политический контекст

Отметим, что в день выступления Тиллерсона в американских СМИ появился текст его речи. Экс-глава ExxonMobil, выступая перед сенаторами, зачитал практически все пункты «слитой» в прессу речи. RT узнал у американистов, что могут означать высказывания будущего госсекретаря.

По мнению эксперта по политике США Арега Галстяна, подобные заявления со стороны Тиллерсона неудивительны в силу того, что ему в первую очередь необходимо подчеркнуть приверженность интересам США и убедить американцев том, что он не является апологетом России.

«Тиллерсону пришлось приложить титанические усилия, чтобы избавиться от этого образа (сторонника России. — RT).

Для этого он и делает такие заявления, пытаясь показать американцам, что он выступал против введения санкций как бизнесмен, который думал о своём бизнесе и о том, как бы заработать больше денег, чтобы налогов больше платить, чтобы была польза американской экономике.

А теперь, как бы говорит он, я буду государственным служащим, частью администрации, команды, которая решает вопросы государственной важности, и здесь мои бизнес-интересы уже не играют никакой роли», — сказал в интервью RT Галстян.

По мнению американиста, своим заявлением Тиллерсон показал готовность действовать в русле будущей политики новой администрации.

«Он пытается показать, что постепенно входит в роль политика, поэтому делает соответствующие заявления, чтобы это всё подкрепить. Чтобы и американцы поняли, и некоторые колеблющиеся сенаторы», — отметил эксперт.

С Галстяном согласен политолог, эксперт по внешней политике США и российско-американским отношениям Виктор Олевич.