Дождались: Россия возобновляет авиасообщение с Египтом

Во вторник, 31 января, стало известно, что Россия и Египет подписали соглашение об авиабезопасности. Российская сторона сняла запрет на полеты в страну отечественных авиакомпаний, который действовал больше года — с 6 ноября 2015-го.

С чего всё начиналось, как менялась туристическая инфраструктура Египта и чего теперь стоит ждать российским туристам, желающим отправиться туда на отдых, — в материале «Известий».

Теракт

Полеты российских самолетов в Египет были прекращены спустя неделю после катастрофы российского лайнера Airbus A321, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. О том, что пассажирский самолет, на борту которого находились 224 человека, пропал с экранов радаров вскоре после взлета, стало известно рано утром в воскресенье, 31 октября 2015 года.

Спустя несколько часов фрагменты лайнера были обнаружены на Синайском полуострове, а вскоре стало понятно, что в крушении не выжил никто. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории отечественной авиации.

Расследование

Почти сразу после катастрофы представители авиакомпании «Когалымавиа» заявили, что самолет был полностью технически исправен, а причиной крушения, вероятнее всего, стало «внешнее воздействие». Версию о теракте также косвенно подтвердили данные британской разведки, перехватившей переговоры террористов о сбитом над Синаем самолете. Вскоре после этого Великобритания, Россия и ряд других стран в целях безопасности приостановили полеты своих авиакомпаний в Египет на неопределенный срок.

17 ноября на совещании с президентом глава ФСБ Александр Бортников официально подтвердил версию о теракте. Предварительные итоги расследования показали, что бомбу могли пронести на борт самолета сотрудники аэропорта, а проведенная после этого проверка выявила многочисленные нарушения при обеспечении безопасности авиаперевозок в стране.

Вопросы безопасности

Обязательным условием для восстановления авиасообщения между странами российская сторона назвала усовершенствование системы безопасности в египетских аэропортах и на объектах туристической инфраструктуры. При этом если в России запрет совпал с достаточно активным процессом переориентации на внутренний рынок, то для египетской туриндустрии прекращение полетов было особенно болезненно. Местные власти дали согласие на выполнение всех требований, предъявленных Минтрансом по итогам проведенных отечественными специалистами проверок.

Под руководством российских специалистов

Работы, большая часть которых проводилась в тесном контакте с российскими специалистами, были начаты вскоре после авиакатастрофы и продолжались больше года. В сентябре прошлого года министр транспорта РФ Максим Соколов в Каире обсудил вопросы возобновления авиасообщения с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, а в октябре стало известно, что специалисты Минтранса готовятся к очередной инспекции аэропортов страны. Тем не менее эксперты туристической отрасли заявили, что возобновления полетов не стоит ждать раньше весны 2017-го.

О том, что работы по повышению уровня безопасности в Египте продолжаются, в конце ноября заявил также глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Сейчас ведется большая работа для обеспечения гарантированно безопасного пребывания россиян на египетских курортах и объектах транспортной инфраструктуры. Работает комиссия, египетская сторона устраняет недостатки, на которые указывают российские специалисты. Безопасность была и остается в приоритете», — рассказал он в интервью «Известиям».

Однако уже в декабре 2016-го появилась информация о том, что стороны готовы к подписанию соглашения о возобновлении полетов, хотя точных дат визита российской делегации в Египет объявлено не было.

За безопасность заплатят туристы

В Ростуризме считают, что россияне за это время в значительной степени переориентировались на внутренний туризм — и запреты на полеты в Египет и Турцию стали лишь отдельными факторами, усилившими общую тенденцию.