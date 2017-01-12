В WADA прокомментировали требование отстранить россиян от международных турниров

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разъяснило свою позицию по поводу заявления института антидопинговых организаций (iNADO), в котором подписавшиеся страны призвали отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях. Слова представителей WADA приводит «Спорт-Экспресс».

«Принятие решение об исключении российских спортивных организаций со всех международных соревнований, лежит на международных спортивных федерациях, МОК и МПК и других структурах в соответствии с кодексом WADA», — говорится в заявлении.

Отмечается что, Международные федерации должны сделать все возможное, чтобы отдавать право проведения чемпионатов только тем странам, чье правительство ратифицировало или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО , а национальный олимпийский и паралимпийский комитеты, а также национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу WADA.

В заявлении уточняется, что новые крупные международные старты не должны отдаваться странам, не соответствующим кодексу WADA, но отнимать уже отданные, такие как чемпионат мира по футболу, могут только международные федерации, на своих собственных правилах, как было в случае с ЧМ по бобслею и скелетону.

10 января Национальные антидопинговые организации NADO 19 стран призвали отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишить страну права проведения всех турниров.