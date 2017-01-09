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Минздрав РФ разработал новый антитабачный проект
Минздрав России вновь изменил антитабачную концепцию. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия».
Документ уже отправлен в ряд министерств и ведомств для рассмотрения. Так, согласно проекту, будет введен полный запрет на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта и на остановках общественного транспорта. Самым главным будет изменение, согласно которому будет запрещена продажа табака гражданам РФ, рожденным в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.
Таким образом, если инициативу одобрит ряд министерств, включая Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС и некоторые другие, концепция будет принята.
Также в случае, если документ будет ими одобрен, в дальнейшем введут запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.
Правда, согласно тексту концепции, изменения могут вступить в силу не ранее 2033 года.
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