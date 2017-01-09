Минздрав РФ разработал новый антитабачный проект

Документ уже отправлен в ряд министерств и ведомств для рассмотрения. Так, согласно проекту, будет введен полный запрет на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта и на остановках общественного транспорта. Самым главным будет изменение, согласно которому будет запрещена продажа табака гражданам РФ, рожденным в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.

Минэкономразвития, Минпромторг, Таким образом, если инициативу одобрит ряд министерств, включая Минфин Минкультуры , ФТС и некоторые другие, концепция будет принята.

Также в случае, если документ будет ими одобрен, в дальнейшем введут запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.

Правда, согласно тексту концепции, изменения могут вступить в силу не ранее 2033 года.