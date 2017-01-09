Власти России уменьшат поставки нефти в Белоруссию

Правительство России собирается сократить экспорт нефти в Белоруссию. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «КоммерсантЪ».

По сведениям информационного издания, уже в первом квартале наступившего года объем поставляемой нефти в Минск планируют уменьшить на 12 %. Новый график поставок ранее был передан белорусской стороне еще 28 декабря прошлого года. Так, согласно документу, за первый квартал 2017 года объем поставок нефти составит только 4 миллиона тонн, хотя задолго до этого планировалось, что он будет составлять 4,5 миллиона тонн.

К такому плану власти РФ пришли из-за спора, касающегося выплаты долга Белоруссии по газу. Ни Москве, ни Минску прийти к обоюдному согласию по наболевшему газовому вопросу пока не удалось.