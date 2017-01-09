Забайкалье приравнивают к Дальнему Востоку

Белый дом признал его потребность в усиленной господдержке Правительство расширило действие концепции развития дальневосточных приграничных территорий -- теперь она распространяется не только на поселения Дальневосточного федерального округа (ДВФО), но и на Забайкальский край и Бурятию. Теперь эти территории получат такую же господдержку, как и Дальний Восток. Приближение административной поддержки макрорегиона к дальневосточному уровню на этом не остановится -- к февралю Правительство расширило действие концепции развития дальневосточных приграничных территорий -- теперь она распространяется не только на поселения Дальневосточного федерального округа (ДВФО), но и на Забайкальский край и Бурятию. Теперь эти территории получат такую же господдержку, как и Дальний Восток. Приближение административной поддержки макрорегиона к дальневосточному уровню на этом не остановится -- к февралю Минэкономики должно представить в Белый дом предложения по формированию спецразделов в госпрограммах для Байкальского региона по аналогии с Дальним Востоком, спецразделы для которого контролирует Минвостокразвития.

Бурятия и Забайкальский край наравне с дальневосточными регионами получили особый статус -- на них распространено действие концепции развития приграничных территорий ДВФО. Распоряжение правительства об этом опубликовано на сайте Белого дома. Напомним, концепция была разработана Минвостокразвития и утверждена правительством в ноябре 2015 года. Финансирования этот документ не предполагает -- основные средства на обеспечение развития Дальнего Востока и Байкальского края заложены в соответствующей госпрограмме (в 2017-2019 годах -- более 50 млрд руб.). Власти рассчитывают, что особый статус таких территорий поспособствует закреплению населения в приграничных населенных пунктах, приросту малого и среднего бизнеса, а также модернизации инфраструктуры.

Напомним, впервые идея объединения 11 регионов Дальнего Востока и Забайкалья в особый макрорегион под управлением специальной госкорпорации обсуждалась еще в 2012 году (вместо Бурятии в него предлагалось включить Иркутскую область), но была отвергнута, как административно неприемлемая. Обсуждаемая сейчас возможность расширения действия концепции приграничного развития за пределы Дальнего Востока также рассматривалась и ранее, но тогда перспективы казались более отдаленными -- исходить планировалось из успешности ее реализации. Пока деятельность правительства была формальной -- до конца 2016 года велась организационная работа, а реальные мероприятия должны начаться в этом и продлиться до 2025 года.

Как отмечается в новой версии документа, подготовленной Минэкономики, экономика байкальских приграничных территорий "имеет преимущественно слабый, дотационный характер", во многом описание их положения выглядит более удручающим, чем в дальневосточных регионах. Так, обеспеченность расходов бюджетов приграничных муниципалитетов собственными доходами в Байкальском регионе составляет в среднем 66,5% (против 92% по ДВФО). Слабо развит малый и средний бизнес, его доля составляет 1,5% в Бурятии и 1,8% в Забайкалье (9% в ДВФО и 21% в среднем по РФ). В "критическом состоянии" находятся автодороги в приграничных поселениях, ежегодно ухудшается состояние жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. Износ сетей тепло- и водоснабжения составляет 83% (в ДВФО -- 70%), а доля негазифицированных приграничных поселений в Забайкалье достигает 92%, а в Бурятии и вовсе 100% (на Дальнем Востоке -- 64%). Кроме того, отмечается "практически повсеместное отсутствие сотовой связи в ряде приграничных пунктов" -- их жители вынуждены пользоваться услугами операторов Китая и Монголии.