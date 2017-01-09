СМИ: российские министерства рассмотрят новую антитабачную концепцию

Минздрав РФ подготовил и отправил для рассмотрения в ряд министерств и ведомств антитабачную концепцию, которая запрещает продажу табака лицам, родившимся после 2014 года, даже с наступлением совершеннолетия, пишет газета "Известия" в понедельник.

Как пишет издание со ссылкой на текст концепции, такой запрет может начать действовать в 2033 году.

В мае об идее такого запрета сообщала глава министерства Вероника Скворцова

"Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта,… на остановках общественного транспорта… Самым главным нововведением может стать запрет на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия", — пишет газета.

Минэкономразвития, Минпромторг, В Минздраве изданию подтвердили, что подготовленный документ уже разослан в ряд министерств, включая Минфин Минкультуры , ФТС и другие. Если разработанный документ одобрят, то будет также введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий, добавляет газета.

"Известия" приводят данные Минздрава, согласно которым потеря потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте из-за курения в среднем составляет девять лет у мужчин и 5,6 у женщин. Из-за этого упущенная выгода в производстве ВВП составляет около 2%.

В 2013 году в России был принят "антитабачный" закон, по которому курение сначала запретили на стадионах, в школах, вузах и больницах, на детских площадках и в самолетах. Также запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, поездах, вокзалах и аэропортах. Газета приводит данные опросов, согласно которым в 2016 году распространенность потребления табака составила 33%, в то время как в 2009 году этот показатель составлял 39%.

В России с первого января выросли ставки акцизов на табак. По оценке Минфина России, это приведет к росту средней розничной цены пачки сигарет в 2017 году на 10%, за три года — на 27%.