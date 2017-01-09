В СФ разработали закон, упрощающий выезд за границу для бывших должников

Сенатор Вадим Тюльпанов внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий создание офисов судебных приставов на пограничных пунктах, чтобы уже оплатившие свою задолженность граждане могли оперативно получить у них разрешение на выезд за границу.

В настоящее время должника могут не выпустить за границу, если сумма задолженности больше 10 тысяч рублей, причём узнать о запрете на выезд он может уже в аэропорту от пограничника. Множество жалоб было связано с тем, что информацию об оплате долга судебные приставы не передавали оперативно пограничникам, из-за чего даже погасившие свою задолженность граждане теряли возможность выехать за рубеж.

Как сообщил Тюльпанов РИА Новости, законодательная инициатива направлена на немедленное восстановление права должника свободно выезжать за пределы России после исполнения обязательств по исполнительному документу.

"Законопроект предусматривает следующий пункт: "В случае предоставления должником сведений об исполнении требований исполнительного документа аресты и ограничения, введённые ранее, снимаются незамедлительно", — пояснил сенатор.

Тюльпанов отметил, что разработанный им документ предусматривает внесение поправок в законопроект правительства "Об исполнительном производстве", который уже рассмотрен в первом чтении Госдумой 16 декабря 2016 года. Эта инициатива обязывает судебных приставов при наличии в государственной информационной системе информации об уплате задолженности по исполнительному документу в течение суток вынести постановление о снятии временного ограничения на выезд из России должника.

По мнению сенатора, если граждане смогут при необходимости получать документ об оплате своих долгов прямо в аэропорту, это позволит налоговым органам увеличить собираемость задолженностей, а должникам — избежать "неприятных ситуаций, когда из-за невыплаченного налога или непогашенного штрафа может сорваться заграничный отпуск или командировка".

"В новогодние праздники Федеральная служба судебных приставов частично и довольно успешно уже опробовала такую систему. Те должники, которые оплатили свои задолженности, но в компьютерной базе этот факт почему-то не был отражен, обрели возможность оперативно получить разрешение на выезд: для этого на круглосуточное дежурство во всех крупных пунктах пропуска, в том числе, в международных аэропортах заступили судебные приставы. Думаю, необходимо развить этот опыт и создать для него законодательную основу", — заявил он.

По замыслу парламентария, если разработанная им поправка будет одобрена, на каждом российском погранпункте, включая аэропорты, железнодорожные вокзалы, пункты пропуска автомобильного транспорта, пункты пропуска в морских портах, будут организованы офисы судебных приставов. Там расплатившиеся должники смогут незамедлительно получить разрешение на выезд, предъявив бумажную или электронную квитанцию об оплате долга.

Тюльпанов предлагает ввести действие своей поправки с 1 января 2018 года. По его словам, поскольку такой порядок должен действовать на всех погранпунктах Российской Федерации, для обеспечения этого процесса ведомствам необходимо время на подготовку соответствующих нормативно-правовых документов.