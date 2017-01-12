Трамп на первой пресс-конференции высказался о России, хакерах и фейках
Главное сейчас
РИА Новости

Трамп на первой пресс-конференции высказался о России, хакерах и фейках

Трамп на первой пресс-конференции высказался о РФ и хакерах
Фото:
В среду Дональд Трамп провел первую пресс-конференцию в статусе избранного президента США. Будущий хозяин Белого дома ответил на вопросы о внешней и внутренней политике, отреагировал на критику оппонентов и публикацию "компрометирующих" материалов.
О России
Участники пресс-конференции задали Трампу немало вопросов о будущем отношений с Россией. В ходе предвыборной гонки республиканец выступал за нормализацию отношений и выражал надежду, что ему удастся "поладить" с российским президентом Владимиром Путиным.
Этот тезис Трамп повторил. "Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это", — сказал он, отметив, что Москва способна оказать помощь в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в России).
Вместе с тем слово "перезагрузка" применительно к российско-американским отношениям Трамп счел неуместным. "Нет никакой кнопки перезагрузки. Мы либо поладим, либо нет", — заявил он.
Трамп добавил, что может быть жестким с Россией. "Кто верит в то, чтобы Клинтон была жестче с Путиным, чем Трамп?" — сказал политик.
"Но если Путину нравится Трамп, это называется преимуществом", — отметил он.
Избранный президент США Дональд Трамп во время первой официальной пресс-конференции в Нью-Йорке О "кибератаках" С заявлениями американских спецслужб, которые обвиняют Россию в хакерских атаках, Трамп фактически согласился. Вместе с тем он подчеркнул, что на США нападают и киберпреступники из других стран.
"Происходит много взломов" — сказал Трамп, добавив, что атаки осуществляют "Россия и другие страны, другие люди".
Он не согласился с тем, что действующий президент США Барак Обама "зашел слишком далеко", введя санкции против России из-за "кибератак". Однако он отметил, что помимо России атаки мог совершить "кто-то другой".
"Она (Россия — ред.) не должна была этого делать, она не будет больше это делать", — заявил Трамп. "Россия будет намного больше уважать нашу страну, когда я буду президентом", — добавил республиканец.
Трамп напомнил об инциденте 2015 года, когда хакеры взломали системы американских госучреждений и похитили личные данные почти 22 миллионов человек. "Когда мы потеряли данные 22 миллионов, из этого не делалось большого шума. Возможно, за этим стоял Китай", — сказал он.
Избранный президент заявил, что в течение 90 дней его администрация представит доклад о хакерстве и защите от кибернападений. "Я хочу, чтобы они рассказали мне об этой ситуации, но также и о другом, что, может быть, наиболее важно: наше правительство занимает худшее, последнее, 17 место по уровню киберзащиты среди прочих отраслей, например торговли, банковой сферы и других", — сказал Трамп.
О "компромате"
Накануне пресс-конференции американские СМИ обнародовали анонимные материалы, призванные скомпрометировать Трампа. Телеканал CNN заявил о "подозрениях" спецслужб относительно сведений о республиканце, собранных некими "российскими агентами". Портал BuzzFeed опубликовал "документ спецслужб" полностью.
Публикацию непроверенных и не имеющих подтверждения сведений осудили многие мировые издания. С критикой на "нечестные СМИ" обрушился и сам избранный президент.
"Они должны приготовиться к последствиям, они уже готовятся", — пригрозил Трамп порталу BuzzFeed на пресс-конференции.
Журналисту CNN Трамп даже не дал задать вопрос. "Вы — фейковые новости", — заявил политик.
Трамп Buzzfeed видео
По словам Трампа, если к публикациям причастны спецслужбы, это станет пятном на их репутации. "Может быть, это была разведка, может, и нет — кто знает?" – отметил республиканец.
В Кремле обвинения в попытке скомпрометировать Трампа назвали "абсолютной уткой" и подчеркнули, что Москва не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было, а работает лишь в интересах глобального мира и безопасности. Трамп отметил, что уважает эту позицию.
"Я уважаю то, что они (Россия – ред.) сказали", — заявил Трамп.
О своем бизнесе
Трамп, до избрания президентом известный как бизнесмен-миллиардер и шоумен, рассказал, как разграничит управление страной и собственной компанией. По его словам, он мог бы руководить бизнесом и страной одновременно, но ему "не нравится, как это выглядит".
Компания Трампа перейдет под руководство его сыновей — Дональда-младшего и Эрика. Те будут управлять бизнесом "очень профессионально" и ничего не станут обсуждать с отцом.
Представитель Трампа юрист Шери Диллон между тем заявила, что активы избранного президента США до инаугурации перейдут в трастовое управление. Trump Organization не будет заключать контрактов за рубежом во время президентства Трампа, а сделки внутри страны будут проверяться на предмет конфликта интересов.
От обнародования налоговой декларации Трамп отказался: по его словам, она проходит аудит в налоговой службе. "Но вы бы узнали из налоговой декларации очень немного", — сказал он.
Избранный президент США Дональд Трамп с детьми перед началом первой официальной пресс-конференции в Нью-Йорке
О внутренней политике
В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал повысить налоги для компаний, которые закрывают производство в США и лишают американцев рабочих мест. Эти намерения избранный президент подтвердил. "Будет большой пограничный налог на компании, которые сейчас просто безнаказанно убивают людей", — предупредил он.
"Будете платить очень большой налог на границе", — заявил Трамп.
Он также вновь пообещал отменить реформу здравоохранения, проведенную Бараком Обамой. По его словам, новый план будет выработан "практически одновременно" с отменой старого закона. Новый законопроект будет внесен, как только министр здравоохранения его одобрит, уточнил Трамп.
Острым вопросом в США остается высокая стоимость малозаметных истребителей F-35, которые начали поступать в американские войска. "Программа отстает от графика и на миллиарды превышает бюджет", — констатировал Трамп. "Мы добьемся того, чтобы удерживать низкую стоимость", — пообещал он.
Трамп подтвердил намерение построить стену на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной иммиграцией. По его словам, уже началось обсуждение этого вопроса с рядом ведомств и конгрессом.
"Я мог бы подождать года полтора, пока мы закончим наши переговоры, которые начнутся сразу после того, как мы займем офис (в Белом доме), но я не хочу ждать", — заявил Трамп.
По его словам, Мексика "в той или иной форме" возместит затраты на строительство.
Еще 56 источников
Политика
Исламское государство Федеральная налоговая служба
Владимир Путин Барак Обама Дональд Трамп
Оставить комментарий

РИА Новости: последние новости