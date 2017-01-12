Трамп на первой пресс-конференции высказался о России, хакерах и фейках

В среду Дональд Трамп провел первую пресс-конференцию в статусе избранного президента США. Будущий хозяин Белого дома ответил на вопросы о внешней и внутренней политике, отреагировал на критику оппонентов и публикацию "компрометирующих" материалов.

О России

Участники пресс-конференции задали Трампу немало вопросов о будущем отношений с Россией. В ходе предвыборной гонки республиканец выступал за нормализацию отношений и выражал надежду, что ему удастся "поладить" с российским президентом Владимиром Путиным

Этот тезис Трамп повторил. "Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но надеюсь на это", — сказал он, отметив, что Москва способна оказать помощь в борьбе с группировкой ИГ (запрещена в России).

Вместе с тем слово "перезагрузка" применительно к российско-американским отношениям Трамп счел неуместным. "Нет никакой кнопки перезагрузки. Мы либо поладим, либо нет", — заявил он.

Трамп добавил, что может быть жестким с Россией. "Кто верит в то, чтобы Клинтон была жестче с Путиным, чем Трамп?" — сказал политик.

"Но если Путину нравится Трамп, это называется преимуществом", — отметил он.

Избранный президент США Дональд Трамп во время первой официальной пресс-конференции в Нью-Йорке О "кибератаках" С заявлениями американских спецслужб, которые обвиняют Россию в хакерских атаках, Трамп фактически согласился. Вместе с тем он подчеркнул, что на США нападают и киберпреступники из других стран.

"Происходит много взломов" — сказал Трамп, добавив, что атаки осуществляют "Россия и другие страны, другие люди".

Он не согласился с тем, что действующий президент США Барак Обама "зашел слишком далеко", введя санкции против России из-за "кибератак". Однако он отметил, что помимо России атаки мог совершить "кто-то другой".

"Она (Россия — ред.) не должна была этого делать, она не будет больше это делать", — заявил Трамп. "Россия будет намного больше уважать нашу страну, когда я буду президентом", — добавил республиканец.

Трамп напомнил об инциденте 2015 года, когда хакеры взломали системы американских госучреждений и похитили личные данные почти 22 миллионов человек. "Когда мы потеряли данные 22 миллионов, из этого не делалось большого шума. Возможно, за этим стоял Китай", — сказал он.

Избранный президент заявил, что в течение 90 дней его администрация представит доклад о хакерстве и защите от кибернападений. "Я хочу, чтобы они рассказали мне об этой ситуации, но также и о другом, что, может быть, наиболее важно: наше правительство занимает худшее, последнее, 17 место по уровню киберзащиты среди прочих отраслей, например торговли, банковой сферы и других", — сказал Трамп.

О "компромате"

Накануне пресс-конференции американские СМИ обнародовали анонимные материалы, призванные скомпрометировать Трампа. Телеканал CNN заявил о "подозрениях" спецслужб относительно сведений о республиканце, собранных некими "российскими агентами". Портал BuzzFeed опубликовал "документ спецслужб" полностью.

Публикацию непроверенных и не имеющих подтверждения сведений осудили многие мировые издания. С критикой на "нечестные СМИ" обрушился и сам избранный президент.

"Они должны приготовиться к последствиям, они уже готовятся", — пригрозил Трамп порталу BuzzFeed на пресс-конференции.

Журналисту CNN Трамп даже не дал задать вопрос. "Вы — фейковые новости", — заявил политик.

Трамп Buzzfeed видео

По словам Трампа, если к публикациям причастны спецслужбы, это станет пятном на их репутации. "Может быть, это была разведка, может, и нет — кто знает?" – отметил республиканец.

В Кремле обвинения в попытке скомпрометировать Трампа назвали "абсолютной уткой" и подчеркнули, что Москва не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было, а работает лишь в интересах глобального мира и безопасности. Трамп отметил, что уважает эту позицию.

"Я уважаю то, что они (Россия – ред.) сказали", — заявил Трамп.

О своем бизнесе

Трамп, до избрания президентом известный как бизнесмен-миллиардер и шоумен, рассказал, как разграничит управление страной и собственной компанией. По его словам, он мог бы руководить бизнесом и страной одновременно, но ему "не нравится, как это выглядит".

Компания Трампа перейдет под руководство его сыновей — Дональда-младшего и Эрика. Те будут управлять бизнесом "очень профессионально" и ничего не станут обсуждать с отцом.

Представитель Трампа юрист Шери Диллон между тем заявила, что активы избранного президента США до инаугурации перейдут в трастовое управление. Trump Organization не будет заключать контрактов за рубежом во время президентства Трампа, а сделки внутри страны будут проверяться на предмет конфликта интересов.

От обнародования налоговой декларации Трамп отказался: по его словам, она проходит аудит в налоговой службе . "Но вы бы узнали из налоговой декларации очень немного", — сказал он.

Избранный президент США Дональд Трамп с детьми перед началом первой официальной пресс-конференции в Нью-Йорке

О внутренней политике

В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал повысить налоги для компаний, которые закрывают производство в США и лишают американцев рабочих мест. Эти намерения избранный президент подтвердил. "Будет большой пограничный налог на компании, которые сейчас просто безнаказанно убивают людей", — предупредил он.

"Будете платить очень большой налог на границе", — заявил Трамп.

Он также вновь пообещал отменить реформу здравоохранения, проведенную Бараком Обамой. По его словам, новый план будет выработан "практически одновременно" с отменой старого закона. Новый законопроект будет внесен, как только министр здравоохранения его одобрит, уточнил Трамп.

Острым вопросом в США остается высокая стоимость малозаметных истребителей F-35, которые начали поступать в американские войска. "Программа отстает от графика и на миллиарды превышает бюджет", — констатировал Трамп. "Мы добьемся того, чтобы удерживать низкую стоимость", — пообещал он.

Трамп подтвердил намерение построить стену на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной иммиграцией. По его словам, уже началось обсуждение этого вопроса с рядом ведомств и конгрессом.

"Я мог бы подождать года полтора, пока мы закончим наши переговоры, которые начнутся сразу после того, как мы займем офис (в Белом доме), но я не хочу ждать", — заявил Трамп.

По его словам, Мексика "в той или иной форме" возместит затраты на строительство.