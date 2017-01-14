Опрос: около 82% американцев видят в РФ угрозу для США

Около 82% американцев полагают, что Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты общенационального опроса, проведенного международным социологическим центром Ipsos совместно с агентством Reuters.

Согласно данным, полученным в период с 9 по 12 января, примерно 82% опрошенных граждан США назвали Россию угрозой для их страны. Это на 6% больше показателя, полученного по итогам аналогичного опроса Reuters и Ipsos, проведенного в марте 2015 года.

Результаты последнего опроса также свидетельствуют, что большинство жителей США склонны считать, что Россия представляет большую угрозу для их страны, чем такие государства, как Иран, Китай, Саудовская Аравия и Куба. Лишь КНДР опередила РФ в этом списке, Пхеньян считают угрозой 86% респондентов. При этом 25% опрошенных утверждали, что Москва представляет "неминуемую угрозу" интересам Вашингтона.

Как считают Reuters и Ipsos, такие настроения связаны с тем, что власти США обвинили РФ во вмешательстве в президентские выборы и в кибератаках на американские политические организации, а также с опасениями, что у избранного главы вашингтонской администрации Дональда Трампа могут иметься финансовые связи с Москвой. Сам Трамп неоднократно отрицал это.

Хакерские атаки в США В июле прошлого года на сайте В июле прошлого года на сайте организации WikiLeaks была размещена электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии (НКДП) США. Американская администрация утверждает, что к взлому имели отношение российские хакеры.

В конце декабря Вашингтон объявил о введении санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ , а также высшего руководства ГУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.