СМИ: Зампредседателя Рады попала в неловкую ситуацию, говоря об ущербе России от санкций

Как пишет Вести UA, Геращенко написала в Facebook, что Россия потеряла €17,5 млрд из-за экономических мер, предпринятых Евросоюзом.

Свой пост она сопроводила статьёй украинской газеты, где приводятся данные о том, что, напротив — антироссийские санкции стоили ЕС €17,5 млрд.

После того, как ей указали на ошибку, она просто удалила запись.