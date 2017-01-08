СМИ: Зампредседателя Рады попала в неловкую ситуацию, говоря об ущербе России от санкций
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СМИ: Зампредседателя Рады попала в неловкую ситуацию, говоря об ущербе России от санкций

Ошибочка вышла. Зампредседателя Рады запуталась в ущербах от санкций
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Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко попала в неловкую ситуацию, когда хотела поделиться информацией о пагубном воздействии санкций ЕС на экономику России.
Как пишет Вести UA, Геращенко написала в Facebook, что Россия потеряла €17,5 млрд из-за экономических мер, предпринятых Евросоюзом.
Свой пост она сопроводила статьёй украинской газеты, где приводятся данные о том, что, напротив — антироссийские санкции стоили ЕС €17,5 млрд.
После того, как ей указали на ошибку, она просто удалила запись.
Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.
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Политика
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Ирина Геращенко
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