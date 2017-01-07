В Госдуме назвали доклад разведки США оскорблением американцев

Заявления о том, что российские СМИ могли серьезно повлиять на мнение американского избирателя, являются прямым оскорблением американского общественного мнения, считает глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин

АНБ и Разведка США посвятила агентству Sputnik и телеканалу RT значительную часть своего доклада о "российском вмешательстве" в выборы, в том числе якобы с использованием хакеров и СМИ, который разведслужбы США ( ЦРУ ФБР ) опубликовали в пятницу. При этом никаких доказательств американская сторона вновь не предъявила, как и в предыдущих обвинениях в адрес РФ, несмотря на многочисленные опровержения российской стороны и просьбы предоставить подтверждения.

"Заявления о том, что российские информационные ресурсы могли серьёзно повлиять на мнение американского избирателя, являются прямым оскорблением американского общественного мнения. Ещё более унизительно для всей американской политической системы фактическое утверждение, что публикация нескольких фактов об одной из партий стала угрозой для двухсотлетней американской государственности", — сказал Левин РИА Новости.

По его словам, "глядя на происходящее в США, складывается впечатление, что американские спецслужбы сами поверили в антироссийские тезисы, которые использовались в предвыборной агитации Демократической партии ".

Парламентарий удивлен тем, что значительная часть доклада основана на опубликованных ранее в американских СМИ "рассуждениях журналистов и экспертов".

"Может быть, руководству Демократической партии, включая американского президента, вместо использования административного ресурса для фабрикации оправданий своей политической несостоятельности и борьбы с выдуманной российской угрозой следовало бы сделать выводы из своих ошибок и понять, в чём оно противопоставило себя надеждам и чаяниям американского избирателя", — отметил депутат.