Французский биатлонист выразил сожаление в связи с отменой этапа Кубка мира в Тюмени

Французский биатлонист Симон Фуркад вновь выразил несогласие с решением Международного союза биатлонистов перенести этап Кубка мира из Тюмени в Контиолахти.

«Я не поменял своего мнения. Перенос Кубка мира из Тюмени — неправильное решение Международного союза биатлонистов. Дружелюбный город, прекрасный стадион и шумные зрители не должны расплачиваться за чужие антидопинговые просчёты. Не факт, что они вообще существуют — мы до сих пор не получили доказательств. Я жду результатов расследования. Тюмень точно не должна была попасть под эту раздачу», — приводит слова Фуркада «Тюменская арена».

По мнению брата лидера общего зачета Кубка мира, в IBU немного не поняли спортсменов, выступавших с предложением бойкота.

«Спортсмены, за исключением некоторых федераций, не хотели умышленно пропускать этап Кубка мира в Тюмени. На собрании была обозначена возможность бойкота любого раунда планетарных соревнований. Если бы я получил точные доказательства, то я бы мог поддержать своих коллег-атлетов. Тюмень не была главной точкой в обсуждении. Мы могли бы бойкотировать этап Кубка мира в Рупольдинге или Антхольце. Биатлонисты просто хотят показать, что они против запрещённых веществ», — добавил француз.

Ранее в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге Симон провалил свой этап, совершив по его ходу пять промахов.