В Белом доме назвали время разговора Трампа и Путина

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоится в 20.00 мск 28 января, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Белого дома.

Кроме того, после разговора с Путиным Трамп переговорит с президентом Франции Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

Ранее Трамп не стал называть темы, которые обсудит в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, однако подчеркнул, что о снятии санкций говорить пока рано.