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В Белом доме назвали время разговора Трампа и Путина
Фото: © EPA/ANDREW HARRER/POOL
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоится в 20.00 мск 28 января, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Белого дома.
Также сообщается, что до этого Трамп поговорит с премьером Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кроме того, после разговора с Путиным Трамп переговорит с президентом Франции Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.
Ранее Трамп не стал называть темы, которые обсудит в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, однако подчеркнул, что о снятии санкций говорить пока рано.
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