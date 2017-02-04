Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

Трамп проведет телефонный разговор с Порошенко

Трамп в субботу позвонит Порошенко
Фото:
Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Отмечается, что Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Ранее Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудили урегулирование кризиса в Сирии, а также договорились сотрудничать в борьбе с международным терроризмом.
Еще 415 источников
Политика США
НАТО Администрация США
Йенс Столтенберг Паоло Джентилони Владимир Путин Дональд Трамп Еще 1 тег
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости